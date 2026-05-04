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Bally Bagayoko : « La victoire de 2027 est absolument à portée de main »

Le maire LFI de Saint-Denis et Président de Plaine-Commune Bally Bagayoko était l’invité politique de la matinale Public Sénat. Au lendemain de l’officialisation de Jean-Luc Mélenchon en tant que candidat à la Présidentielle de 2027, l’élu de Saint-Denis est notamment revenu sur cette annonce. Il souhaite expliquer le contexte : « Ce n’est p...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

16mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/08/2026

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