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Guillaume Ancel : "Seuls les Russes viendront à bout de Poutine"

La guerre des drones s’intensifie entre la Russie et l’Ukraine. Ce mercredi, des drones ukrainiens ont frappé un site énergétique et pétrolier à Saint-Pétersbourg. Attaque survenant quelques heures avant l’ouverture du Grand forum économique à la « Davos » russe situé dans la même ville et prévoyant d’accueillir 20 000 invités, de 130 p ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

20mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/06/2027

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