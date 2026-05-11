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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 8 juin 2026

Au programme de cette édition : l'interview de Louis Giscard d'Estaing. Il publie "VGE, le visionnaire". Un ouvrage dans lequel il revient sur les faits marquants du mandat de son père. 45 ans après le départ de Valéry Giscard d'Estaing, le centre peut-il reconquérir l’Elysée ? Nous l’interrogeons. Dans notre débat nous revenons sur la principal ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/09/2026

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