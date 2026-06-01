Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du lundi 29 juin 2026

Au programme de cette édition : large retour sur les conséquences de la canicule qui a frappé le pays. La vigilance rouge a pris fin, mais l’inquiétude demeure au sujet des conséquences sanitaires : plus de 1000 décès supplémentaires observés par rapport à la normale, des pompes funèbres saturées, et un bilan humain qui pourrait s’aggraver. O ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique