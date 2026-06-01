Bonjour chez vous ! du lundi 29 juin 2026

Au programme de cette édition : large retour sur les conséquences de la canicule qui a frappé le pays. La vigilance rouge a pris fin, mais l’inquiétude demeure au sujet des conséquences sanitaires : plus de 1000 décès supplémentaires observés par rapport à la normale, des pompes funèbres saturées, et un bilan humain qui pourrait s’aggraver. O ... n en débat avec Agnès Ricard Hibon, Médecin urgentiste, porte-parole de Samu Urgence France, et nos éditorialistes¿Yves Thréard, Arnaud Benedetti et Marine Lamoureux. Face à cette surchauffe, le gouvernement est sous pression politique, accusé par les oppositions d’incompétence et d’inaction. A-t-il mal géré la situation ? Y a-t-il eu de l’impréparation ? Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la Transition écologique, nous répond. Ces épisodes caniculaires sont voués à se multiplier à l’avenir. L’IA peut-elle être une solution pour mieux les anticiper et les gérer ? La sénatrice¿Vanina Paoli Gagin est notre invitée. Le Premier Ministre lui a confié une mission sur l’intelligence artificielle.

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