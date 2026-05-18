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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du mardi 16 juin 2026

Au programme de cette édition : Ira-t-on un jour sur la Lune ou sur Mars ? C'est l'ambition d'Elon Musk. Avec l'entrée en bourse de sa société Space X, sa fortune a franchi la barre des 1000 milliards de dollars. L'Europe peut-elle rivaliser, ou est-elle larguée dans la course à l'espace ? Nous posons la question à Philippe Baptiste, Ministre de l'Ens ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/09/2026

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