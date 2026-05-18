Bonjour chez vous ! du mardi 16 juin 2026

Au programme de cette édition : Ira-t-on un jour sur la Lune ou sur Mars ? C'est l'ambition d'Elon Musk. Avec l'entrée en bourse de sa société Space X, sa fortune a franchi la barre des 1000 milliards de dollars. L'Europe peut-elle rivaliser, ou est-elle larguée dans la course à l'espace ? Nous posons la question à Philippe Baptiste, Ministre de l'Ens ... eignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Au menu également, la carte scolaire et ses problématiques. En 2035, il y aura 1,7 millions d'élèves en moins dans nos classes. Face à cette baisse de la démographie, faut-il repenser la carte scolaire ? Les fermetures de classes sont-elles justifiées, ou faut-il au contraire en profiter pour diminuer le nombre d'élèves par classe ? Le sénateur LR Olivier Paccaud nous répond. Enfin dans le Club, débat sur L'Europe qui durcit sa politique migratoire. La réforme est entrée en vigueur vendredi, elle met notamment en place une procédure de filtrage des migrants aux frontières. Peut-on se passer d'immigration ? Faut-il choisir nos immigrés ? Françoise Degois, éditorialiste politique, la chargée de plaidoyer sur les migrations pour Amnesty International Diane Fogelman et le sénateur Les Républicains de l'Oise Olivier Paccaud en discutent.

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