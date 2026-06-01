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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du mercredi 1er juillet 2026

Au programme de notre édition : sitôt partie, aussi revenue ? Météo France annonce un nouvel épisode caniculaire à partir de ce week-end. Sommes-nous prêts à y faire face ? Nos hôpitaux sont-ils en surchauffe ?   Nous interrogeons Philippe Juvin, chef des urgences de l’Hôpital Pompidou. 436 Milliards pour les Armées d’ici 2030 : le Sé ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/09/2026

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