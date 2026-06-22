Canicule : nos infrastructures vont-elles tenir ?

Quelles sont les conséquences de la canicule sur notre vie quotidienne ? Les infrastructures sont-elles correctement adaptées ? L'épisode de chaleur est exceptionnel et 72 départements sont placés aujourd'hui sous vigilance rouge. Le pays est-il adapté ? Est-il prêt ? Selon Jade Lindgaard, journaliste à Médiapart en charge du pôle écologie : "la F ... rance n'est pas prête à affronter de telles vagues de chaleur, alors même que nous avions tout sur la table depuis des années, voire des décennies pour être adapté". Elle illustre avec : "l'analyse de la hausse des températures et des prévisions des hausses des températures, les plans d'adaptation ou encore avec l'arbitrage budgétaire entre les différentes priorités du pouvoir public". Et c'est sur ce dernier aspect que "ça devient difficile pour les politiques", précise-t-elle. Pour la spécialiste des sujets écologiques, "moins on donne d'argent aux collectivités, moins on les accompagne et leur explique", alors "moins on leur donne une ligne directrice" et plus l'adaptation des territoires est difficile. L'éditorialiste politique Public Sénat Elizabeth Martichoux estime que "repousser le sujet de la climatisation d'un revers de main" comme certains partis politiques le font "est stupide" et "ce n'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire". Selon elle, pour un meilleur dialogue, il faudrait plutôt : "éviter l'idéologisation dans un premier temps, et arrêter de faire du court terme, dans un second". Le problème, c'est que "la politique française est court-termiste et on est incapable d'être dans la vision". Pour le rédacteur en chef délégué Ouest France à Paris Stéphane Vernay, le véritable enjeu est le manque d'investissement. "Il faudrait mobiliser des dizaines et des centaines de millions d'euros chaque année (...) et cet argent nous manque, il arrive au moment où nous n'avons plus aucune marge de manœuvre".

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