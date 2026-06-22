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Bonjour chez vous !

Canicule : nos infrastructures vont-elles tenir ?

Quelles sont les conséquences de la canicule sur notre vie quotidienne ? Les infrastructures sont-elles correctement adaptées ? L'épisode de chaleur est exceptionnel et 72 départements sont placés aujourd'hui sous vigilance rouge. Le pays est-il adapté ? Est-il prêt ? Selon Jade Lindgaard, journaliste à Médiapart en charge du pôle écologie : "la F ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

37mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/09/2026

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