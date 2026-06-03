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Colombe Brossel : "Pierre-Édouard Stérin ne s'est pas caché de son agenda politique"

Stérin, Pigasse, Bolloré sont-ils les nouveaux magnats de l’influence ? Il y a quatre mois, la sénatrice socialiste de Paris Colombe Brossel a lancé une commission d’enquête au Sénat afin d’expertiser le poids des fondations privées dans la sphère politique. Dans le cadre de cette commission d'enquête sur les mécanismes de financement des pol ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/09/2026

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