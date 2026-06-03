Corinne Imbert : "On constate que beaucoup de mÃ©decins formÃ©s n'exercent pas la mÃ©decine gÃ©nÃ©rale"

6,4 millions de FranÃ§ais nâ€™ont pas de mÃ©decins traitants. Au cours des 5 derniÃ¨res annÃ©es, 73% des FranÃ§ais ont renoncÃ© Ã un acte mÃ©dical, faute de mÃ©decin. Comment en est-on arrivÃ© lÃ ? Comment y remÃ©dier ? Câ€™est lâ€™objet de la proposition de loi d'initiative transpartisane visant Ã lutter contre les dÃ©serts mÃ©dicaux, en discussion au SÃ ... ©nat. La rapporteure de ce texte, la sÃ©natrice (LR) de la Charente-Maritime, Corinne Imbert est lâ€™invitÃ©e de la matinale de Public SÃ©nat. Si le texte issu de lâ€™AssemblÃ©e nationale remet largement en question la libertÃ© dâ€™installation des gÃ©nÃ©ralistes, le SÃ©nat prÃ©voit dâ€™adoucir ce point : Â« On a voulu prÃ©server la libertÃ© dâ€™installation mais on a voulu dire aux mÃ©decins : â€˜vous vous installez oÃ¹ vous voulez, mais vous venez donner un coup de main quand il y en a besoinâ€™ Â». Concernant la formation de ces futurs mÃ©decins, la sÃ©natrice souhaite soulever une autre problÃ©matique : "MalgrÃ© l'augmentation du nombre d'Ã©tudiants admis en deuxiÃ¨me annÃ©e, pour autant, on constate que mÃªme Ã la fin de la formation, une part non nÃ©gligeable de mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes formÃ©s n'exercent pas la mÃ©decine gÃ©nÃ©rale". Par consÃ©quent, elle estime que câ€™est tout le parcours de formation et le cursus quâ€™il faut revoir.

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