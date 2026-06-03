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Corinne Imbert : "On constate que beaucoup de mÃ©decins formÃ©s n'exercent pas la mÃ©decine gÃ©nÃ©rale"

6,4 millions de FranÃ§ais nâ€™ont pas de mÃ©decins traitants. Au cours des 5 derniÃ¨res annÃ©es, 73% des FranÃ§ais ont renoncÃ© Ã  un acte mÃ©dical, faute de mÃ©decin. Comment en est-on arrivÃ© lÃ  ? Comment y remÃ©dier ? Câ€™est lâ€™objet de la proposition de loi d'initiative transpartisane visant Ã  lutter contre les dÃ©serts mÃ©dicaux, en discussion au SÃ ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

23mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 09/09/2026

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