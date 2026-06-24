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David Margueritte : "Macron pose des actes de défiance à l’égard des collectivités territoriales"

Présenté le 20 mai en conseil des ministres, le projet de loi « Etat Local », un texte de décentralisation "visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics", a finalement pris une orientation différente. En effet, le projet de loi remanié par le gouvernement a fait po ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

23mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/09/2026

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