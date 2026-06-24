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Vanina Paoli-Gagin : « Je veux développer une IA frugale et distribuée »

Face à l’effervescence des nouvelles technologies et au développement de l’intelligence artificielle, les gouvernements souhaitent conserver la main sur leurs outils d’exploitation ; et le fait que certains d'entre eux viennent d’autres pays fragilisent leur gouvernance. La sénatrice (Les Indépendants) spécialisée dans ces sujets Vanina Paoli-G ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/09/2026

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