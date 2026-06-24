Face à l’effervescence des nouvelles technologies et au développement de l’intelligence artificielle, les gouvernements souhaitent conserver la main sur leurs outils d’exploitation ; et le fait que certains d'entre eux viennent d’autres pays fragilisent leur gouvernance. La sénatrice (Les Indépendants) spécialisée dans ces sujets Vanina Paoli-G ... agin était sur le plateau de la matinale "Bonjour Chez Vous". Selon elle, « Mieux vaut une IA juste, la bonne IA, au bon endroit, pour le bon usage ». Concernant ces ingérences étrangères, elle explique : « Je veux développer une IA frugale et une IA distribuée, parce que je pense que c’est aussi ça la souveraineté et la robustesse ». La sénatrice (Les Indépendants) prend l’exemple de l’IA américaine : « Regardez ce qu’il s’est passé sur le ‘kill switch’ du Fable 5, en fait », illustrant la coupure unilatérale et immédiate du service numérique d’Anthropic. Elle conclut : « Cela nous rend beaucoup plus vulnérable d’être dans un système avec des macro-modèles qui dirigent tout, que d’être dans un système distribué où l’on sait ce qu’il y a à l’intérieur des modèles et où l’on sait qu’on va utiliser tel modèle pour telle application, car il n’y aura pas besoin d’un maillet pour écraser un moustique ».

Voir plus