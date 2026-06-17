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Bonjour chez vous !

Dominique VÃ©rien : "J'espÃ¨re qu'on va prendre les mesures pour croire les enfants"

La sÃ©natrice Union Centriste de lâ€™Yonne, prÃ©sidente de la dÃ©lÃ©gation aux Droits des Femmes et membre de la Commission des Lois Dominique VÃ©rien Ã©tait lâ€™nvitÃ©e de la matinale Â« Bonjour Chez Vous Â», afin de commenter le premier rapport et les premiÃ¨res conclusions concernant la mission dâ€™inspection dans les dysfonctionnements judiciaires de lâ€ ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

22mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 21/09/2026

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