Dominique VÃ©rien : "J'espÃ¨re qu'on va prendre les mesures pour croire les enfants"

La sÃ©natrice Union Centriste de lâ€™Yonne, prÃ©sidente de la dÃ©lÃ©gation aux Droits des Femmes et membre de la Commission des Lois Dominique VÃ©rien Ã©tait lâ€™nvitÃ©e de la matinale Â« Bonjour Chez Vous Â», afin de commenter le premier rapport et les premiÃ¨res conclusions concernant la mission dâ€™inspection dans les dysfonctionnements judiciaires de lâ€ ... ™affaire Lyhanna. Quand la sÃ©natrice compare avec son premier rapport datant de 2019, sur les violences sexuelles sur mineurs, elle constate des Ã©volutions dans la justice mais dÃ©plore que celles-ci nâ€™aient Â« pas Ã©voluÃ© suffisamment Â». Dominique VÃ©rien prÃ©cise : Â« Entre autres dans les formations, dans la faÃ§on dâ€™apprÃ©hender les choses que ce soit dans la magistrature ou dans la police ou la gendarmerie, mais pas que. Ã€ lâ€™Ã‰ducation nationale, mais aussi dans les services sociaux. Je pense quâ€™il y a une prise de conscience gÃ©nÃ©rale quâ€™il faudrait vraiment accÃ©lÃ©rer Â». Alors que le Garde des Sceaux a demandÃ© le rÃ©examen de 70 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs, ayant conduit Ã plus de 1 200 gardes Ã vue, la sÃ©natrice centriste appelle Ã un changement durable dans la prise en charge de ces affaires. Elle dÃ©clare : Â« Jâ€™espÃ¨re que ce sera la derniÃ¨re fois quâ€™on dit que câ€™est la derniÃ¨re fois ; quâ€™il va y avoir vraiment un avant et un aprÃ¨s. J'espÃ¨re quâ€™on va prendre les mesures pour dÃ©sormais croire les enfants et poursuivre les agresseurs. Â»

Voir plus