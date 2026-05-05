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François Heisbourg : « Trump méprise les Européens depuis 40 ans »

Donald Trump annonce une nouvelle opération militaire, « Projet Liberté », visant à escorter les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz depuis deux mois. Dès le début du conflit au Moyen-Orient, les déclarations du président américain se sont enchaînées, se heurtant à des offensives militaires iraniennes ainsi qu'à des échanges tendus sur l...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

20mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/08/2026

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