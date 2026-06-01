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Bonjour chez vous !

Général Olivier Kempf : « Nos amis européens sont abonnés à la garantie américaine depuis 80 ans »

Ce mardi, le Sénat débute l’examen en séance du projet de loi sur la programmation militaire. Le texte prévoit une augmentation de 36 milliards du budget de la défense pour renforcer le réarmement de la France, dans un contexte géopolitique perturbé. Selon le général Olivier Kempf, invité de Bonjour chez vous !, cette actualisation du budget est ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

20mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/09/2026

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Bonjour chez vous !