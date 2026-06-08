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La retraite, à quel âge ?

Dans son dernier rapport, le conseil d'orientation des retraites (COR) estime qu'il faudrait reculer l'âge moyen de départ à la retraite à "67,6 ans en 2070", soit trois ans après l’âge actuel pour assurer la pérennité du système. L'économiste et expert associé à l'Institut Montaigne, auteur de “J’ai cotisé, j’y ai droit : mensonges et v ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/09/2026

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