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Bonjour chez vous !

Olivier Sichel : "Les Français épargnent car ils sont inquiets de la conjoncture économique"

Dans un contexte international instable qui pousse les Français à épargner davantage, Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des Dépôts depuis 2017, ainsi que le directeur de la Banque des territoires depuis 2018 était l'invité de la matinale "Bonjour Chez Vous" de Public Sénat. Comment reconstruire l'industrie française ? Comment assurer ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/09/2026

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