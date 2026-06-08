Olivier Sichel : "Les Français épargnent car ils sont inquiets de la conjoncture économique"

Dans un contexte international instable qui pousse les Français à épargner davantage, Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des Dépôts depuis 2017, ainsi que le directeur de la Banque des territoires depuis 2018 était l'invité de la matinale "Bonjour Chez Vous" de Public Sénat. Comment reconstruire l'industrie française ? Comment assurer ... financièrement notre autonomie européenne et française ? À quoi sert la caisse de dépôt pour l'innovation de nos territoires ? Olivier Sichel a rappelé le rôle de la Caisse des dépôts et a affirmé l'importance de son institution pour aider les territoires et les collectivités à se développer de manière numérique notamment. Quant à ce qui touche les Français au quotidien, Olivier Sichel met en avant la gestion de leur épargne via le Livret A et fait l'annonce d'une augmentation du taux du livret A d'ici juillet : "On s'attend à ce que le taux qui est fixé par le Ministère de l'Économie et des Finances, soit remonté le mois prochain". Le directeur explique la formule de calcul de ce taux actuellement établi à 1,5% : "C'est une formule arithmétique, on prend la moyenne entre l'inflation et les taux courts." Il précise que le taux sera "aux alentours de 1,8%", et qu'il va de nouveau "croître l'an prochain".

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