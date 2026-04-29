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Isabelle Florennes : « Donnons aux autorités les moyens de prévenir ces rave parties illégales »

Tandis que phénomène des rodéos urbains se généralise dans les ruralités et que la dernière rave-party dans le Cher est au cœur de l’actualité, le manque de moyens dont disposent les autorités face à ce genre de troubles est criant. La sénatrice centriste des Hauts-de-Seine et porte-parole du Modem Isabelle Florennes est co-auteure d’un réce...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

30mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/08/2026

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