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Bonjour chez vous !

Jean-Dominique Giuliani : "Il faut arrêter le discours catastrophiste, nous pouvons nous défendre"

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Alors que les interrogations persistent sur la capacité de l’Union européenne à assurer sa propre défense, le président de la Fondation Robert-Schuman appelle à changer de regard. Selon lui, l’Europe est déjà engagée dans un « grand tournant » stratégique : « L’Europe était construite pour faire la paix, il faut maintenant qu’elle soit ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

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