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Jean-Hervé Lorenzi : "Tous ces changements climatiques ne sont jamais bons pour notre productivité"

L’économiste, Président du Cercle des économistes, co-auteur de “Guerre et paix entre profits et salaires” (éditions Odile Jacob) Jean-Hervé Lorenzi revient sur les conséquences économiques des changements climatiques, dans la matinale de Public Sénat. L’organisateur des rencontres économiques d’Aix-en-Provence, organisées du 2 au 4 juill ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/09/2026

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