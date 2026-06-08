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Louis Giscard d’Estaing : "Mon père, c'était la rencontre permanente avec les Français"

A l’approche de l’élection présidentielle de 2027, reste-t-il un héritage du centrisme incarné par Valéry Giscard d’Estaing ? Après quinze ans de présidence gaulliste, VGE, élu en 1974, voulut « gouverner la France au centre », même s’il était plutôt considéré comme un homme de centre droit. Louis Giscard d’Estaing, fils du l’ancie ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

19mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/09/2026

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