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Mathieu Lefèvre : "Dire que le gouvernement n'a rien fait sur l'écologie est absolument faux"

La canicule de juin 2026 est-elle plus forte que celle d'août 2003 ? Qu’est-ce qui a changé entre ces deux épisodes historiques ? Le gouvernement avait-il anticipé ces changements climatiques ? Le pays est-il prêt à cette adaptation ? Selon le ministre de la Transition écologique Mathieu Lefèvre, le gouvernement a été réactif face à ces changem ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

22mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/09/2026

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