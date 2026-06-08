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Mélenchon a-t-il "plié" la primaire à gauche ?

Le candidat de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a tenu son premier grand meeting de campagne dans la ville phare de Saint-Denis ce week-end. 26 000 sympathisants étaient présents dans le bastion de LFI déclamant "On est chez nous", s'inscrivant dans le concept de la "Nouvelle France". A travers ce meeting, Mélenchon décide de passer à l'offensiv ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

36mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/09/2026

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