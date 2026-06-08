Michel Wieviorka : "L'affaire Lyhanna, c'est le pays dans son épaisseur"

L’affaire Lyhanna provoque colère et émotion au sein de la société française. Tandis que les rassemblements et marches blanches devant les tribunaux se sont déroulés ce lundi dans plus de 160 villes sur l’ensemble du territoire avec une volonté claire de dénoncer le dysfonctionnement de la justice, le gouvernement et le garde des Sceaux, sous pr ... ession, tentent d’apporter des réponses. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet demande l'inscription immédiate à l'agenda du Parlement de la "loi intégrale" sur les violences sexistes et sexuelles : « Le temps où nos rapports servent à caler des étagères est terminé. Nous devons agir ». Ce drame marque-t-il un véritable tournant dans notre société ? On en parle dans la matinale de Public Sénat, avec le sociologue Michel Wieviorka. Il justifie la qualification ‘sociétale’ de cette affaire car « elle touche tout le monde et la société est affectée par ce qu’il se passe actuellement ». Il ajoutant également que « la société vient dire des choses. Elle les dit ici, comme sur d’autres choses, un jour c’est Bétharram, l’autre jour c’est Patrick Bruel ». Pour le sociologue, cette affaire judiciaire marque une opposition entre le ressenti de la population et les forces politiques qui ne semblent pas avoir toutes pris conscience de l’ampleur de ce drame : « On entend des leaders politiques qui donnent l’impression de ne pas percevoir l’importance de ce qu’il se passe. Ni de percevoir à quel point cette énorme injustice, ces souffrances affectent le pays et en plus affectent les territoires ». Le chercheur décrypte les ressorts de l’émotion suscitée par ce genre de tragédies : « Ce sont des faibles, des femmes, des enfants. Et c’est le pays dans sa profondeur, dans son épaisseur ».

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