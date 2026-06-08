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Michel Wieviorka : "L'affaire Lyhanna, c'est le pays dans son épaisseur"

L’affaire Lyhanna provoque colère et émotion au sein de la société française. Tandis que les rassemblements et marches blanches devant les tribunaux se sont déroulés ce lundi dans plus de 160 villes sur l’ensemble du territoire avec une volonté claire de dénoncer le dysfonctionnement de la justice, le gouvernement et le garde des Sceaux, sous pr ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

20mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/09/2026

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