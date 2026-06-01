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Nos territoires sont-ils prêts face aux changements climatiques ?

Quelles solutions pour s’adapter au réchauffement climatique, pour lutter contre l’artificialisation des sols ou encore pour favoriser une meilleure gestion des ressources en eau ? Dans le cadre du partenariat de Public Sénat avec Sparknews et les titres de la Presse quotidienne régionale sous la forme d’un supplément de 16 pages, la matinale « Bo ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

36mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/09/2026

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