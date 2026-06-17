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Bonjour chez vous !

Olivia Richard : "Les réseaux sociaux donnent une caisse de résonance au masculinisme"

Après sept mois d’enquête, le Sénat a rendu son rapport sur les réseaux et mouvements masculinistes. Les sénatrices rapporteures y décrivent un « mouvement social et politique » qui menace l’égalité entre les femmes et les hommes, et dont l’essor serait largement favorisé par les réseaux sociaux. Interrogée dans la matinale « Bonjour Chez ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/09/2026

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Bonjour chez vous !