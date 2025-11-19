Public Sénat
Olivier Cadic : « Les Jeux Olympiques ont réussi puisqu’on les a préparés, la guerre c’est pareil »

« On ne veut pas prendre la représentation nationale en traître », déclarent Le Premier ministre et la ministre des Armées après avoir rassemblé, ce lundi 1er décembre, les parlementaires des commissions chargés des sujets de défense dans une réunion à huis clos. L’enjeu : faire accepter via des débats organisés en vertu de l’article 50-1 ...

