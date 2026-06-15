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Philippe Baptiste : "La technologie et l'IA doivent être au cœur des débats de la présidentielle"

L’entreprise aérospatiale contrôlée par Elon Musk SpaceX est entrée en bourse la semaine dernière, avec une valorisation qui dépasse les 2.000 milliards de dollars. Pour le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace Philippe Baptiste, la promesse d’Elon Musk sur un envol des êtres humains vers la planète Mars avec S ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/09/2026

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