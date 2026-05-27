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Bonjour chez vous !

Philippe Mouiller : "La collecte de don d'organes, c'est un travail de tous les instants"

En 2025, près de 1 000 patients sont décédés faute de greffe disponible. Au 1er janvier 2026, plus de 23 000 personnes demeuraient inscrites sur les listes d’attente pour un don d’organes. Afin de faciliter les dons d’organes et attirer de nouveaux donateurs, une loi est actuellement étudiée au Sénat afin d’améliorer le processus du donateur. ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

22mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/09/2026

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