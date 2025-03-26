Retraites : Le RN déclenchera-t-il la censure ?

La semaine dernière, François Bayrou a écarté toute possibilité de revenir sur l’âge légal de départ à la retraite. Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir, aussi bien du côté des syndicats et de la gauche que du Rassemblement national (RN), qui remet sur la table l’idée d’une motion de censure. Le parti de Marine Le Pen pou... rrait-il réellement engager une telle procédure ? D’autant que d'autres sujets, comme la programmation énergétique ou l'immigration, sont également susceptibles de motiver une tentative de censure contre le gouvernement. Débat et analyse avec Lou Fritel, journaliste politique chez Paris Match, et Benjamin Morel, constitutionnaliste et maître de conférences en droit public à Paris II Panthéon-Assas.

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