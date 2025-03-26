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Retraites : Le RN déclenchera-t-il la censure ?

La semaine dernière, François Bayrou a écarté toute possibilité de revenir sur l’âge légal de départ à la retraite. Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir, aussi bien du côté des syndicats et de la gauche que du Rassemblement national (RN), qui remet sur la table l’idée d’une motion de censure. Le parti de Marine Le Pen pou...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

31mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/03/2027

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