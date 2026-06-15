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Bonjour chez vous !

Un nouveau traité de Versailles ?

Débat dans la matinale « Bonjour Chez Vous » autour de la signature inattendue de l'accord de paix entre l'Iran et les Etats-Unis, dans le lieu historique du Château de Versailles. Le Président Emmanuel Macron a invité son homologue américain pour ce qu'on pensait être une réception dans le cadre de l'anniversaire de l'amitié entre les deux puissan ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

36mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/06/2027

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