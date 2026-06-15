Un nouveau traité de Versailles ?

Débat dans la matinale « Bonjour Chez Vous » autour de la signature inattendue de l'accord de paix entre l'Iran et les Etats-Unis, dans le lieu historique du Château de Versailles. Le Président Emmanuel Macron a invité son homologue américain pour ce qu'on pensait être une réception dans le cadre de l'anniversaire de l'amitié entre les deux puissan ... ces. Mais finalement, cette invitation dépassait le simple cadre protocolaire. Réouverture du détroit d'Ormuz, levée des sanctions par les États-Unis : l'accord était prêt, mais pas encore signé. Du côté iranien, le gouvernement affirme qu'il ne se procurera, ni ne développera d'arme nucléaire. Pour la directrice adjointe de la rédaction des Echos Clémence Lemaistre, c'est l'aboutissement d'un G7 qui s'est très bien passé. « Emmanuel Macron a réussi à emmener Donald Trump dans ses ors non pas de la République, mais de la Royauté, que le président aime beaucoup. Donc visiblement, il était de bonne humeur, dans une bonne tension », précise-t-elle, avant de faire le parallèle avec la signature du traité franco-américain effectuée à la fin du XVIIIe siècle. La directrice de L'observatoire Amérique du Nord, Fondation Jean Jaurès, auteure de "La révolution conservatrice aux Etats-Unis : de l'avortement au droit de vote, la démocratie pervertie" (éditions de l'Aube) tient à souligner que « ce n'est pas un accord ». Ludivine Gili explique : « c'est un M.O.U, un protocole d'entente en 14 points, qui prévoit notamment de continuer les discussions. On s'engage sur un certain nombre de principes généraux. On s'engage surtout à continuer de discuter pour parler des sujets qui fâchent et qui ne sont pas dans le M.O.U ». L'éditorialiste politique Public Sénat et I24News Michael Darmon semble bien plus sceptique quant à ce prémisse d'accord et à la valorisation de la France dans l'organisation de cette réception : « En réalité Emmanuel Macron s'est fait prendre le Sommet, comme il s'est fait prendre Evian aussi. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce sommet ? Le fait que Trump est venu et a dit devant tout le monde `C'est moi le patron'. (...) Notre culture politique monarchique nous fait dire que c'est toujours bien dès qu'on fait quelque chose pour la France. Mais la réalité plus prosaïque fait que Donald Trump n'a même pas pensé à effacer Macron, mais n'a pensé qu'à exister lui. »

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