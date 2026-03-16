Logement : 25 ans de lois et un échec ?

Chute de la construction, gel des transactions immobilières, listes d'attente longues de plusieurs années pour accéder à un logement social... Tous les signaux sont au rouge. Pourtant, les lois ont tenté de répondre aux tensions sur le marché locatif ou au manque de logement social, avec deux réformes emblématiques de la gauche : la loi SRU et le di... spositif d'encadrement des loyers. 25 ans plus tard, dans Droit de suite, Wendy Bouchard évalue cette législation avec deux sénateurs spécialistes du logement, l'ancien ministre et sénateur LR du Nord, Marc-Philippe Daubresse, et le sénateur communiste de Paris Ian Brossat, ancien adjoint au maire en charge du sujet. Alternant reportages à Lyon, Montpellier ou près de Marseille, témoignages et points de vue, Droit de suite fait le bilan de notre politique du logement et tente de comprendre comment sortir de la crise.

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