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Logement : 25 ans de lois et un échec ?

Chute de la construction, gel des transactions immobilières, listes d'attente longues de plusieurs années pour accéder à un logement social... Tous les signaux sont au rouge. Pourtant, les lois ont tenté de répondre aux tensions sur le marché locatif ou au manque de logement social, avec deux réformes emblématiques de la gauche : la loi SRU et le di...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Wendy Bouchard

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/04/2029

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