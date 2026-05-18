10 ans de Brexit : l’heure des regrets

Le 23 juin 2016, une majorité de Britanniques décidaient de rompre avec l’Europe. Le référendum sur le Brexit avait fait trembler l’Union européenne et divisé le Royaume-Uni. Dix ans après le vote, une majorité de Britanniques souhaite retourner dans le giron de l’Union. D'ailleurs, le gouvernement travailliste a opéré un rapprochement avec l ... es 27 dans le domaine diplomatique, de la défense, ou le programme Erasmus. Ce rapprochement annonce-t-il un retour des Britanniques dans le marché unique, et à moyen terme dans l’UE ? Le Brexit, a-t-il été une réussite de l’autre côté de la Manche ? La montée en puissance des nationalistes risque-t-elle de stopper tout rapprochement ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussard ouvrent le débat dans Ici l’Europe avec les eurodéputées Sandro Gozi, du groupe Renew Europe (France) et Gheorghe Piperera, membre du groupe des Conservateurs et Réformistes européens (Roumanie)

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