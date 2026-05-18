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Ici l'Europe

10 ans de Brexit : l’heure des regrets

Le 23 juin 2016, une majorité de Britanniques décidaient de rompre avec l’Europe. Le référendum sur le Brexit avait fait trembler l’Union européenne et divisé le Royaume-Uni. Dix ans après le vote, une majorité de Britanniques souhaite retourner dans le giron de l’Union. D'ailleurs, le gouvernement travailliste a opéré un rapprochement avec l ...

Publié le

Invités

Michel Barnier, Sandro Gozi, Gheorghe Piperera

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/06/2029

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