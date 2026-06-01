Droits des passagers aériens renforcés : Le ciel européen s’éclaircit

Ici l’Europe s’intéresse cette semaine au droit des passagers aériens. Malgré les fortes émissions de CO2 du secteur, l’avion reste largement plébiscité par les voyageurs des pays de l’Union. Un milliard de passagers par an volent dans le ciel européen. Le 15 juin dernier, les 27 ont trouvé un accord pour réformer les règlements relatifs au ... x droits des passagers aériens et après treize ans de négociations avec les compagnies aériennes. Quelles avancées pour les utilisateurs ? Leurs nouvelles obligations des transporteurs aériens peuvent-elles les mettre en difficulté ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussard décryptent cet accord dans Ici l’Europe avec les eurodéputés François KALFON, député européen socialiste et démocrate (France), et Martine KEMP, députée européenne du Parti populaire européen (Luxembourg).

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