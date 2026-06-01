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Droits des passagers aériens renforcés : Le ciel européen s’éclaircit

Ici l’Europe s’intéresse cette semaine au droit des passagers aériens. Malgré les fortes émissions de CO2 du secteur, l’avion reste largement plébiscité par les voyageurs des pays de l’Union. Un milliard de passagers par an volent dans le ciel européen. Le 15 juin dernier, les 27 ont trouvé un accord pour réformer les règlements relatifs au ...

Publié le

Invités

François Kalfon, Antonio Tajani, Martine KEMP

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/06/2029

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