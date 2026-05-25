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Ici l'Europe

L'Europe au cœur du réchauffement mondial Climat : L'UE en fait-elle assez ?

Partout en Europe, les températures ont atteint des niveaux historiques dès le mois de juin, plaçant les Européens face à la dure réalité du réchauffement climatique. Selon les experts, l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que les autres continents. Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient : canicules, inondations, incendies et tem ...

Publié le

Invités

Christophe Clergeau, Yvan VEROUGSTRAETE, Maia Sandu

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/06/2029

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