L'Europe au cœur du réchauffement mondial Climat : L'UE en fait-elle assez ?

Partout en Europe, les températures ont atteint des niveaux historiques dès le mois de juin, plaçant les Européens face à la dure réalité du réchauffement climatique. Selon les experts, l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que les autres continents. Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient : canicules, inondations, incendies et tem ... pêtes font de plus en plus de victimes. En 2024, la chaleur a provoqué la mort de soixante-deux mille personnes au sein de l'Union européenne. Le réchauffement climatique a aussi des conséquences économiques pour l'UE, avec des dommages chiffrés à quarante-cinq milliards d'euros par an. Les investissements nécessaires pour s'adapter au réchauffement, évalués à soixante-dix milliards d'euros par an, sont-ils assez importants ? L’Union européenne se donne-t-elle les moyens d'atteindre les objectifs fixés pour atteindre la neutralité carbone en 2050 ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussard ouvrent le débat dans Ici l’Europe avec les eurodéputées Christophe Clergeau, eurodéputé français, groupe socialiste et démocrate et Yvan Verougstraete eurodéputé belge et membre du groupe Renew Europe.

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