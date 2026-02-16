Crise du logement à travers l’Europe : faut-il construire à tout prix ?

Ces huit dernières années, les prix des logements dans l’UE ont enregistré une hausse de 48 % en moyenne, tandis que les loyers ont augmenté de 18 %. Des chiffres qui font trembler les murs de la maison européenne. Face à cette crise, l'Europe a choisi de réagir. La Commission et le Parlement s’emparent désormais du sujet. Quelles mesures sont en... visagées à l'échelle du continent ? Caroline de Camaret et Thibault Henocque ouvrent le débat dans Ici l’Europe, avec les eurodéputés Dirk Gotink du Parti Populaire Européen (Pays-Bas), Dario Nardella, Socialistes et Démocrates (Italie) et Nicolae Stefanuta Groupe des Verts (Roumanie).

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