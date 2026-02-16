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Ici l'Europe

Crise du logement à travers l’Europe : faut-il construire à tout prix ?

Ces huit dernières années, les prix des logements dans l’UE ont enregistré une hausse de 48 % en moyenne, tandis que les loyers ont augmenté de 18 %. Des chiffres qui font trembler les murs de la maison européenne. Face à cette crise, l'Europe a choisi de réagir. La Commission et le Parlement s’emparent désormais du sujet. Quelles mesures sont en...

Publié le

Invités

Thibault Henocque, Dirk Gotink, Nicolae Stefanuta, Dario Nardella, Rafal Trzaskowski

Thématique

International

Présentateur

Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/03/2029

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