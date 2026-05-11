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Des centres de retour pour migrants hors de l’UE Un pacte anti-migration ?

Après des années de débats, le Parlement européen a décidé de durcir sa politique migratoire. Le Pacte « Asile et migration » censé instaurer une solidarité entre les 27 pour mieux répartir les demandeurs d’asile entre en vigueur le 12 juin, il acte aussi la possibilité pour les états membres d’un filtrage dans des zones de transit hors de l ...

Publié le

Invités

Fernand Kartheiser, Muriel Laurent, Edi Rama

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/05/2029

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