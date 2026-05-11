Des centres de retour pour migrants hors de l’UE Un pacte anti-migration ?

Après des années de débats, le Parlement européen a décidé de durcir sa politique migratoire. Le Pacte « Asile et migration » censé instaurer une solidarité entre les 27 pour mieux répartir les demandeurs d’asile entre en vigueur le 12 juin, il acte aussi la possibilité pour les états membres d’un filtrage dans des zones de transit hors de l ... ’Union européenne des migrants et la création de plateformes de retour, des « hubs » situés dans des pays hors de l'UE, vers lesquels pourront être envoyés les personnes déboutées du droit d’asile. Un ensemble législatif voté à l'initiative de la droite et de l’extrême droite et qui provoque l’indignation des ONG de soutien aux migrants. Une autre politique migratoire est-elle possible ? Les critères pour que l’UE qualifie ces pays de sûrs comme le respect des droits de l’homme et l’absence de persécutions sont-ils suffisants ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussard ouvrent le débat dans Ici l’Europe avec les eurodéputées. Muriel Laurent, eurodéputée française membre du groupe Socialistes et Démocrates, et Fernand Kartheiser, eurodéputé luxembourgeois, ancien membre du groupe Conservateurs et réformistes.

Voir plus