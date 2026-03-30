Hongrie, Bulgarie, Pologne, Italie : la valse de l’état de droit en Europe ?

Le 12 avril, les Hongrois ont renvoyé dans ses foyers Viktor Orban, après 16 années de “démocratie illibérale”, synonyme de mainmise sur la justice, les médias, l'économie et la société civile. Son successeur, Peter Magyar, a promis de restaurer une démocratie fonctionnelle, pour dégeler les 18 milliards d'euros suspendus par Bruxelles pour sa... nctionner la dérive autocratique. Toujours à l’Est, le 18 avril, la Bulgarie a fait le choix de Roumen Radev, le Président pendant 10 ans, appelé à devenir Premier Ministre sur un discours anti-corruption, certes, mais aussi pro-russe…Qu’est-ce que cela implique sur l’avenir démocratique du pays ? Globalement, où en est-on des progrès et recul de l’état droit dans l’UE ? Caroline de Camaret et Thibault Henocque ouvrent le débat dans « Ici l’Europe », avec les eurodéputés Chloé Ridel (France, S&D) et Radan Kanev (Bulgarie, PPE).

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