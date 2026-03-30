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Hongrie, Bulgarie, Pologne, Italie : la valse de l’état de droit en Europe ?

Le 12 avril, les Hongrois ont renvoyé dans ses foyers Viktor Orban, après 16 années de “démocratie illibérale”, synonyme de mainmise sur la justice, les médias, l'économie et la société civile. Son successeur, Peter Magyar, a promis de restaurer une démocratie fonctionnelle, pour dégeler les 18 milliards d'euros suspendus par Bruxelles pour sa...

Publié le

Invités

Chloé Ridel, Thibault Henocque, Radan Kanev, Stéphane Sejourné

Thématique

International

Présentateur

Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/04/2029

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