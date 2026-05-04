La Russie recule sur le front ukrainien : l'UE peut-elle forcer Moscou à la paix ?

Le conflit en Ukraine semble entrer dans une nouvelle phase. Les Russes ont perdu 280 km2 depuis le début de l'année et les Ukrainiens sont parvenus à frapper au coeur de Saint Pétersbourg. Sur le front diplomatique, Volodymyr Zelenski vient d'adresser à Vladimir Poutine une lettre pour l'inviter à négocier en tête à tête dans un pays tiers. Les Eu ... ropéens et l'Ukraine peuvent-ils forcer Moscou à la paix ? Ici l'Europe ouvre le débat avec les eurodéputés Christophe Gomart (France, PPE) et Daniel Freund (Allemagne, les Verts). Première partie : Caroline de Camaret reçoit José Manuel Albares ministre des Affaires étrangères espagnol, pour évoquer l'actualité internationale. Deuxième partie : Caroline de Camaret et Thibault Henocque reçoivent les eurodéputés Christophe Gomart (France, PPE) et Daniel Freund (Allemagne, les Verts) pour un débat consacré à la guerre en Ukraine.

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