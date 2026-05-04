Public Sénat
Le direct
Ici l'Europe

La Russie recule sur le front ukrainien : l'UE peut-elle forcer Moscou à la paix ?

Le conflit en Ukraine semble entrer dans une nouvelle phase. Les Russes ont perdu 280 km2 depuis le début de l'année et les Ukrainiens sont parvenus à frapper au coeur de Saint Pétersbourg. Sur le front diplomatique, Volodymyr Zelenski vient d'adresser à Vladimir Poutine une lettre pour l'inviter à négocier en tête à tête dans un pays tiers. Les Eu ...

Publié le

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/05/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Découvrez

Ici l'Europe