L’Europe contaminée par les polluants éternels : Vers une interdiction des PFAS ?
En mars dernier, un rapport de l’Agence européenne des produits chimiques alertait sur la dangerosité des PFAS pour notre santé. Ces polluants éternels, utilisés pour leurs propriétés antiadhésives, leur résistance à l’eau et à la chaleur, sont omniprésents dans les cosmétiques, les ustensiles de cuisine ou encore les vêtements. A l’heure... où la Commission Européenne travaille sur une loi attendue pour 2027, faut-il préconiser une interdiction large de ces substances que nous respirons, buvons et ingérons quotidiennement ou privilégier une restriction progressive débutant par la consommation courante ? Comment financer le coût de la dépollution des PFAS estimé à 1 700 milliards d’euros d’ici à 2050 ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussard ouvrent le débat dans Ici l’Europe avec Benoit Cassart, eurodéputé belge, membre du groupe Renew et Marie Toussaint, eurodéputé française écologiste
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Ici l'Europe