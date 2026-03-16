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L’Europe contaminée par les polluants éternels : Vers une interdiction des PFAS ?

En mars dernier, un rapport de l’Agence européenne des produits chimiques alertait sur la dangerosité des PFAS pour notre santé. Ces polluants éternels, utilisés pour leurs propriétés antiadhésives, leur résistance à l’eau et à la chaleur, sont omniprésents dans les cosmétiques, les ustensiles de cuisine ou encore les vêtements. A l’heure...

Publié le

Invités

Marie Toussaint, Benoît Cassart, Thierry Breton

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

33mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/04/2029

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