Dans la Loire avec Hervé Reynaud
Manger c'est voter
Élus par les territoires, les sénatrices et les sénateurs connaissent le terrain et côtoient les acteurs de notre patrimoine agricole et nourricier, tout ce qui fait de la France un pays où le contenu de l'assiette relève d'un engagement quotidien. Vincent Ferniot rencontre ces hommes et ces femmes, en compagnie d'un sénateur ou d'une sénatrice, sur ... son territoire.
Dans la Loire avec Hervé Reynaud
Manger c'est voter
Dans le Jura, avec Sylvie Vermeillet
Manger c'est voter
Dans les Bouches-du-Rhône, avec Marie-Arlette Carlotti
Manger c'est voter
Dans le Nord, avec Patrick kanner
Manger c'est voter
Dans la Loire avec Hervé Reynaud
Manger c'est voter
Martinique : la bagasse de canne à sucre transformée en isolant écologique
Positive Outre-mer