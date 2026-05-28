En Guadeloupe avec Solange Nadille
Manger c'est voter
Élus par les territoires, les sénatrices et les sénateurs connaissent le terrain et côtoient les acteurs de notre patrimoine agricole et nourricier, tout ce qui fait de la France un pays où le contenu de l'assiette relève d'un engagement quotidien. Vincent Ferniot rencontre ces hommes et ces femmes, en compagnie d'un sénateur ou d'une sénatrice, sur ... son territoire.
En Guadeloupe avec Solange Nadille
Manger c'est voter
En Indre-et-Loire avec Vincent Louault
Manger c'est voter
Dans la Loire avec Hervé Reynaud
Manger c'est voter
Dans le Jura, avec Sylvie Vermeillet
Manger c'est voter
En Guadeloupe avec Solange Nadille
Manger c'est voter
Guyane : des citoyens en première ligne contre les pollutions sauvages
Positive Outre-mer