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Cabanisation, la bataille contre les logements illégaux

Ce sont des petites habitations de fortune, de bois, de tôles, et des bâches tendues. Parfois rassemblées en véritables lotissements, construites en bord de route, ou en pleine campagne, ces habitations sont illégales. Elles semblent pourtant très présentes dans certains départements français, comme les Pyrénées-Orientales ou l'Hérault. Les rés ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

12mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/05/2029

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