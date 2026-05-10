Cabanisation, la bataille contre les logements illégaux

Ce sont des petites habitations de fortune, de bois, de tôles, et des bâches tendues. Parfois rassemblées en véritables lotissements, construites en bord de route, ou en pleine campagne, ces habitations sont illégales. Elles semblent pourtant très présentes dans certains départements français, comme les Pyrénées-Orientales ou l'Hérault. Les rés ... idents s'installent sur des terrains de loisirs, situés dans des zones non constructibles soumise à des risques inondations et incendies. A travers une proposition de loi, la sénatrice LR Lauriane Josende souhaite renforcer les moyens de lutte contre ce phénomène appelé « cabanisation ». Et pour cause, le combat est long et fastidieux, de recours en appels, les résidents restent parfois des années dans l'illégalité avant d'être délogés. Mais derrière cette « cabanisation » se cache une problématique bien plus large d'accès au logement et de précarité.

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