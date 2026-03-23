Xavier Iacovelli, son combat pour les enfants placés

Protéger les enfants en danger, une mission essentielle des pouvoirs publics : aujourd'hui, 400 000 mineurs sont suivis par l'Aide Sociale à l'Enfance, dont 220 000 retirés de leur milieu familial sur décision judiciaire. Pouponnières, foyers, familles d'accueil, accompagnement vers l'autonomie, les structures et dispositifs sont pour l'essentiel géré ... s par les départements. En décembre 2019, un jeune de 17 ans trouvait la mort après avoir été poignardé et alors qu'il était hébergé dans un hôtel social des Suresnes (92). Depuis, le sénateur des Hauts-de-Seine Xavier Iacovelli a fait de ce sujet une priorité de son mandat, pour que ces enfants placés sous la protection de la République et parmi les vulnérables, voient leurs droits respectés.

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