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Xavier Iacovelli, son combat pour les enfants placés

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Protéger les enfants en danger, une mission essentielle des pouvoirs publics : aujourd'hui, 400 000 mineurs sont suivis par l'Aide Sociale à l'Enfance, dont 220 000 retirés de leur milieu familial sur décision judiciaire. Pouponnières, foyers, familles d'accueil, accompagnement vers l'autonomie, les structures et dispositifs sont pour l'essentiel géré ...

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Thématique

Politique

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