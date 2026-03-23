Femmes + sciences = l'équation à résoudre

Louis Pasteur, Thomas Edison, Albert Einstein... quand vous pensez à de célèbres scientifiques, les exemples d'hommes ne manquent pas, mais du côté des femmes, difficile d'en citer, mis à part Marie Curie... Ce triste constat représente bien la situation actuelle en France, où 7 chercheurs sur 10 sont des hommes. Nous avons suivi en Essonne la sénat... rice Laure Darcos (Les Indépendants) qui a rendu en 2025 un rapport alarmant sur la féminisation des sciences en France, avec l'objectif de faire bouger les lignes.

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