Femmes + sciences = l'équation à résoudre
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Louis Pasteur, Thomas Edison, Albert Einstein... quand vous pensez à de célèbres scientifiques, les exemples d'hommes ne manquent pas, mais du côté des femmes, difficile d'en citer, mis à part Marie Curie... Ce triste constat représente bien la situation actuelle en France, où 7 chercheurs sur 10 sont des hommes. Nous avons suivi en Essonne la sénat... rice Laure Darcos (Les Indépendants) qui a rendu en 2025 un rapport alarmant sur la féminisation des sciences en France, avec l'objectif de faire bouger les lignes.
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