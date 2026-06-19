Fête de la musique : le concert de LFI autorisé par la justice administrative

« Le tribunal a estimé que les risques de troubles à l’ordre public invoqués par l’arrêté pour justifier l’interdiction n’étaient pas suffisamment justifiés par le préfet, en relevant qu’aucun des éléments produits ne permettait de les conforter », a indiqué dans un communiqué la juridiction administrative, saisie en référé, une procédure d’urgence.

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