Incendie au Cap-Ferret : 10 000 hectares parcourus, 80 maisons brûlées et 40 000 personnes évacuées, « le feu continue de progresser », annonce Laurent Nuñez

Quand s’arrêtera-t-il ? L’incendie parti de Saumos, en Gironde, et qui menace le Cap-Ferret a déjà « parcouru plus de 10 000 hectares », a indiqué ce vendredi matin Laurent Nuñez. Il s’agit du « plus gros feu de la saison », a-t-il indiqué à l’occasion de ce point d’étape qui en annonce d’autres, puisque les flammes continuent de progresser. « Le feu n’est pas maîtrisé », alerte le ministre de l’Intérieur.

« Au moment où je vous parle, de manière progressive, il y a 40 000 personnes qui ont été évacuées ou qui sont en cours d’être évacuées actuellement », a-t-il ajouté, soulignant que pour l’instant, le bilan humain était « nul ». Un sapeur-pompier a toutefois été blessé par une explosion de gaz en intervenant sur la zone. Au total, 80 maisons ont été brûlées, dont 50 totalement détruites. « La priorité est de sauver la vie humaine et le bâti », a rappelé le ministre.

Renforts européens

Un ordre d’évacuation complet de la presqu’île, par route et par mer, a été lancé ce vendredi. Devant l’avancée des flammes, qui ont franchi la « ligne d’appui » dressée par les pompiers pour préserver ce bassin de population, la préfecture de Gironde a activé un plan inédit par son ampleur afin de mettre à l’abri ces quelque 40 000 résidents et estivants. « Ces évacuations ont été opérées par la RD 106 en direction de Bordeaux et par navettes maritimes pour les personnes ne disposant pas de moyens de locomotion », a précisé la préfecture.