Incendie au Cap-Ferret : 10 000 hectares parcourus, 80 maisons brûlées et 40 000 personnes évacuées, « le feu continue de progresser », annonce Laurent Nuñez
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Quand s’arrêtera-t-il ? L’incendie parti de Saumos, en Gironde, et qui menace le Cap-Ferret a déjà « parcouru plus de 10 000 hectares », a indiqué ce vendredi matin Laurent Nuñez. Il s’agit du « plus gros feu de la saison », a-t-il indiqué à l’occasion de ce point d’étape qui en annonce d’autres, puisque les flammes continuent de progresser. « Le feu n’est pas maîtrisé », alerte le ministre de l’Intérieur.
« Au moment où je vous parle, de manière progressive, il y a 40 000 personnes qui ont été évacuées ou qui sont en cours d’être évacuées actuellement », a-t-il ajouté, soulignant que pour l’instant, le bilan humain était « nul ». Un sapeur-pompier a toutefois été blessé par une explosion de gaz en intervenant sur la zone. Au total, 80 maisons ont été brûlées, dont 50 totalement détruites. « La priorité est de sauver la vie humaine et le bâti », a rappelé le ministre.
Renforts européens
Un ordre d’évacuation complet de la presqu’île, par route et par mer, a été lancé ce vendredi. Devant l’avancée des flammes, qui ont franchi la « ligne d’appui » dressée par les pompiers pour préserver ce bassin de population, la préfecture de Gironde a activé un plan inédit par son ampleur afin de mettre à l’abri ces quelque 40 000 résidents et estivants. « Ces évacuations ont été opérées par la RD 106 en direction de Bordeaux et par navettes maritimes pour les personnes ne disposant pas de moyens de locomotion », a précisé la préfecture.
Face à l’ampleur de la situation, les moyens vont être renforcés, a annoncé Laurent Nuñez. 1 000 pompiers sont actuellement sur le pont. Dans les airs, les autorités vont opérer une « bascule de force depuis le Sud-Est », moins touché actuellement, avec le déploiement de quatre Canadair (contre deux hier) et 2 Dash. La France peut également compter sur le mécanisme de protection civile de l’Union européenne, activé dans la nuit par Emmanuel Macron. « Deux Canadair croates, deux Air Tractor portugais ainsi que de deux hélicoptères lourds Black Hawk tchèque et slovaque » devraient arriver en renfort, a précisé le Président sur X.
Trois fois plus de surfaces brûlées qu’en 2025
Des moyens rendus nécessaires par les conditions météorologiques défavorables. « Le feu tourne beaucoup et fait des sauts jusqu’à un kilomètre », a indiqué Laurent Nuñez. De quoi raviver le spectre des mégafeux de l’été 2022, lorsque près de 30 000 hectares avaient brûlé dans le département. Selon le Sdis 33, la « sécheresse du massif est pire » qu’il y a quatre ans, rendant les conditions de lutte « plus difficiles ». L’origine de l’incendie est probablement accidentelle, lié semble-t-il à un débroussaillage à Saumos.
En parallèle, un autre incendie a été déclenché par un véhicule jeudi après-midi près de Biscarrosse (Landes) et s’est rapidement propagé, parcourant plus de 2 500 hectares jusqu’aux portes de la ville et conduisant à l’évacuation de plus de 20 000 personnes. Là aussi, les flammes ne sont pas maîtrisées.
Résultat, « on a dépassé le seuil des 50 000 hectares qui ont été brûlés depuis le 1er janvier de cette année. Donc si vous prenez la référence par rapport à l’an passé, c’est quasiment fois trois », a affirmé le ministre de l’Intérieur. 32 feux sont toujours en cours.
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