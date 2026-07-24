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A water bomber drops water while fighting wildfires In Ares, western France, Friday July 24, 2026. (AP Photo/Caroline Blumberg)/MEU106/26205363143156//2607241207

La France a demandé l’activation du mécanisme de protection civile de l’UE : en quoi consiste ce dispositif ?

Face à la multiplication des feux en France, en particulier en Gironde et dans les Landes, le président de la République Emmanuel Macron a demandé l’activation du mécanisme de protection civile européen hier soir. Déjà utilisé par le passé à Mayotte ou en Ukraine, ce dispositif permet « de proposer une réponse d’urgence » face aux incendies sur le sol européen.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

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Après l’annonce du déploiement de l’Airbus A400M par le gouvernement hier, le président de la République a demandé, hier soir, l’aide européenne pour lutter contre les feux intenses qui progressent à une vitesse considérable. « La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde. La France a demandé l’activation du mécanisme de protection civile de l’Union européenne », a écrit Emmanuel Macron sur X.

Selon « Toute l’Europe », ce mécanisme de protection civile de l’Union européenne (MEPC) est un dispositif créé en 2001 et concerne les 27 États membres de l’union et les 10 pays tiers. Il a été mis en place pour venir en aide aux États en cas d’inondations, d’épidémies ou de feux de forêt, pour « réagir en urgence ». Ayant pour but de protéger les citoyens européens, il a été activé plus de 830 fois depuis sa création.

« Merci à nos partenaires européens pour leur solidarité »

La demande a été reçue par l’Union européenne : « Nous allons pouvoir compter rapidement sur le renfort de deux Canadair croates, de deux Air Tractor portugais ainsi que de deux hélicoptères lourds Black Hawk tchèques et slovaques », a écrit le président de la République hier soir sur X.

Il a également remercié l’UE : « Cette solidarité concrète, rapide et opérationnelle est une force précieuse dans l’épreuve. Merci à nos partenaires européens pour leur solidarité ».

Ce n’est pas la première fois que la France demande l’activation de ce dispositif : en décembre 2024, après le passage du cyclone Chido, Emmanuel Macron avait sollicité le mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Durant l’été 2022, la Gironde avait aussi bénéficié de l’aide européenne, face aux violents incendies qui avaient touché la région cet été-là.

Pour l’heure, c’est au total « 50 000 hectares détruits depuis début 2026 », a annoncé ce matin Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur.

Matthieu Le Norcy

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