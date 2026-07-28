Public Sénat
Le direct
Le festival « du bout du monde » ©Focale Fixe (Vue aérienne)
Le festival "du bout du monde" ©Focale Fixe (Vue aérienne)

« Les festivals de l’été » : Humanisme et sono mondiale dans le Finistère

Un festival remarquable dans un site remarquable. Surnommé « le Boudu », le Festival pop, rock, reggae, saoul, rap "du Bout du Monde", rendez-vous incontournable des musiques métissées, fêtera cette année son vingt-sixième anniversaire sur la presqu'île de Crozon.
Sébastien Lambert

Par Sébastien Lambert

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Aux antipodes des rassemblements démesurés, le festival revendique son ouverture d’esprit à l’image de sa programmation. L’éclectisme n’est pas qu’un élément de langage, il suffit de se promener d’une scène à l’autre pour s’en rendre compte. Parmi les artistes invités cet été, Asaf Avidan, Gaël Faye, Yasmine Hamdan, Oum, peuvent en témoigner : cette année encore, la musique des quatre coins du monde sonnera au cœur des landes finistériennes.

Le goût du métissage

Miossec, The Divine Comedy, McAnuff Family, les organisateurs proposent une programmation audacieuse qui supprime les frontières musicales. « Nous invitons près d’une vingtaine de nationalités avec comme point commun pour tous ces artistes, leur caractère humaniste » rappelle Jacques Guérin, directeur du festival créé en 2000. En 25 ans, le festival est devenu le rendez-vous incontournable des musiques du monde. Un melting-pot musical qui se construit entre découvertes de pépites et mise en avant d’artiste confirmés.

Outre sa programmation, un autre argument fait de ce festival un évènement si particulier : la grandeur du site. Proche de l’océan, à l’extrémité ouest de la Bretagne, au bord de la mer d’Iroise, cachée entre la rade de Brest et la baie de Douarnenez, le festival porte haut le nom de Crozon.

Nous avons volontairement limité sa capacité à vingt mille personnes par jour

« C’est un site remarquable rappelle Jacques Guérin, un site ouvert sur le monde. Nous faisons un gros travail sur l’environnement pour le préserver, nous nous attachons à ne laisser aucune trace de notre passage » Le festival se déroule sur un site mégalithique dont il reste aujourd’hui moins d’une vingtaine de pierres sur plus de trois cents à l’origine.
« Pour préserver la qualité exceptionnelle du site, nous avons volontairement limité sa capacité à vingt mille personnes par jours, soit soixante mille au total pour l’ensemble du festival » rappelle Jacques Guérin.

Le fort de Landaoudec construit en 1885 est utilisé comme quartier général par l’organisation du festival. 80 associations locales et environ 1 700 bénévoles sont investis dans l’événement, encadrés par les 120 membres de l’équipe organisatrice.

Le Festival du Bout du Monde, du 31 juillet au 02 août 2026
Festival du Bout du Monde, presqu’île de Crozon, Finistère

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Capture d’écran du documentaire « Michel Debré et La Réunion, dérives d’une ambition républicaine » d’Alice Cohen
4min

Politique

Les « docus de l’été » : L’histoire oubliée de l’île de La Réunion

C’est un chapitre méconnu de l’histoire de France : la politique menée par Michel Debré à La Réunion entre 1963 et 1988. Pendant vingt-cinq ans, l’ancien Premier ministre du général de Gaulle mettra tout en œuvre pour contenir les velléités autonomistes qui traversent l’île, notamment celles portées par les communistes réunionnais. Traumatisé par l’indépendance de l’Algérie, inquiet de la montée des mouvements anticoloniaux et frappé par la misère qui touche alors une grande partie de la population, il engage une politique volontariste de modernisation fondée sur de grands travaux, des investissements massifs mais aussi des mesures beaucoup plus contestées, comme le transfert de milliers de mineurs vers la métropole. Cette période complexe et controversée de l’histoire réunionnaise est au cœur du documentaire d’Alice Cohen, "Michel Debré et La Réunion", dérives d’une ambition républicaine à voir cet été sur Public Sénat.

Le

Gare SNCF Toulouse MATABIAU
7min

Politique

« Rien n’a été prévu » : un rapport du Sénat dresse un bilan sévère sur l’ouverture du réseau ferroviaire à la concurrence

Cinq après l’ouverture du ferroviaire à la concurrence, un rapport sénatorial salue l’efficacité budgétaire de la réforme, mais regrette l’impréparation de l’Etat face aux bouleversements engendrés par la fin du monopole de la SNCF. L’éclatement du réseau et le sous-financement des lignes moins rentables préoccupent particulièrement les sénateurs.

Le