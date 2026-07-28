« Les festivals de l’été » : Humanisme et sono mondiale dans le Finistère

Aux antipodes des rassemblements démesurés, le festival revendique son ouverture d’esprit à l’image de sa programmation. L’éclectisme n’est pas qu’un élément de langage, il suffit de se promener d’une scène à l’autre pour s’en rendre compte. Parmi les artistes invités cet été, Asaf Avidan, Gaël Faye, Yasmine Hamdan, Oum, peuvent en témoigner : cette année encore, la musique des quatre coins du monde sonnera au cœur des landes finistériennes.



Le goût du métissage

Miossec, The Divine Comedy, McAnuff Family, les organisateurs proposent une programmation audacieuse qui supprime les frontières musicales. « Nous invitons près d’une vingtaine de nationalités avec comme point commun pour tous ces artistes, leur caractère humaniste » rappelle Jacques Guérin, directeur du festival créé en 2000. En 25 ans, le festival est devenu le rendez-vous incontournable des musiques du monde. Un melting-pot musical qui se construit entre découvertes de pépites et mise en avant d’artiste confirmés.

Outre sa programmation, un autre argument fait de ce festival un évènement si particulier : la grandeur du site. Proche de l’océan, à l’extrémité ouest de la Bretagne, au bord de la mer d’Iroise, cachée entre la rade de Brest et la baie de Douarnenez, le festival porte haut le nom de Crozon.

Nous avons volontairement limité sa capacité à vingt mille personnes par jour

« C’est un site remarquable rappelle Jacques Guérin, un site ouvert sur le monde. Nous faisons un gros travail sur l’environnement pour le préserver, nous nous attachons à ne laisser aucune trace de notre passage » Le festival se déroule sur un site mégalithique dont il reste aujourd’hui moins d’une vingtaine de pierres sur plus de trois cents à l’origine.

« Pour préserver la qualité exceptionnelle du site, nous avons volontairement limité sa capacité à vingt mille personnes par jours, soit soixante mille au total pour l’ensemble du festival » rappelle Jacques Guérin.

Le fort de Landaoudec construit en 1885 est utilisé comme quartier général par l’organisation du festival. 80 associations locales et environ 1 700 bénévoles sont investis dans l’événement, encadrés par les 120 membres de l’équipe organisatrice.

Le Festival du Bout du Monde, du 31 juillet au 02 août 2026

Festival du Bout du Monde, presqu’île de Crozon, Finistère