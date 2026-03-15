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MUNICIPALES 2026 LFI activists distribute final leaflets for Mickael Idrac in Perpignan municipal race
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Municipales 2026 : résultats, déclarations politiques, analyses… le dispositif de Public Sénat pour suivre les élections en direct

Les dimanches 15 et 22 mars prochain, les électeurs sont appelés à élire leur nouveau conseil municipal. Suivez les soirées électorales aux côtés de Public Sénat et de LCP-Assemblée nationale, au cœur d’un dispositif d’ampleur en partenariat avec Ipsos Bva.
Chloé Vaquette

Par Chloé Vaquette

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Dès 19h30, retrouvez les équipes de Public Sénat et de LCP pour suivre les soirées électorales en temps réel, à l’échelle de l’ensemble territoire métropolitain. Steve Jourdin (Public Sénat) et Elsa Mondin-Gava (LCP) décrypteront, avec des experts et des observateurs, les enjeux du scrutin, les chiffres de la participation et les premières estimations. Ils seront accompagnés par Christelle Craplet (IPSOS) qui commentera les premières estimations dès 20 heures, et par Marco Paumier (LCP) qui vous informera des résultats en temps réel.

Pour vous permettre de connaître les premiers résultats à 20 heures et les premières réactions des candidats, Public Sénat et LCP déploient des envoyés spéciaux partout en France. Des duplex sont organisés à Paris, Lyon, Roubaix, Toulon, Marseille et Nice afin de vous informer de l’atmosphère sur le terrain et des premières estimations.

Les résultats électoraux, partout en France, vous seront dévoilés dès 20 heures, au fil des dépouillements commune par commune avec notre carte interactive, sur le site de Public Sénat.

Dès 21h30, Adeline François (LCP) et Thomas Hugues (Public Sénat) animeront la seconde partie de ces soirées électorales. Ils vous informeront des réactions politiques en direct et des derniers résultats. Ils seront accompagnés d’invités pour analyser ces résultats.

Le lundi 23 mars à 12h30, au lendemain du second tour, Public Sénat et LCP vous proposeront une émission spéciale, co-présentée par Steve Jourdain (Public Sénat) et Elsa Mondin-Gava (LCP), consacrée aux résultats et à leurs enjeux sur tout le territoire. Vous pourrez également retrouver sur le site de Public Sénat l’ensemble des émissions et articles dédiés aux résultats.

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