Public Sénat
Le direct
Tribute to victims at La Belle Equipe
Credit : Stephane Lemouton/SIPA

Lyhanna : réunion de crise à Matignon, la justice sous le feu des critiques

Sébastien Lecornu a réuni ce vendredi les ministres de l'Intérieur et de la Justice « pour un point de situation dans l'affaire Lyhanna », a annoncé Matignon jeudi, actant du même coup le report d'un déplacement du Premier ministre prévu dans une prison ultra-sécurisée de Vendin-Le-Vieil (Pas-de-Calais).
Caroline Deschamps

Par Caroline Deschamps

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Un corps, « porteur de vêtements similaires » à ceux de l’enfant enlevée dans le Gers a été retrouvé jeudi, selon le parquet, alors que le fonctionnement de la justice est mis en cause dans cette affaire.

Le principal suspect, un homme de 41 ans, père de deux enfants, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il avait été visé par plusieurs signalements et plaintes depuis 2017, notamment pour viol sur mineur.

Le gouvernement a ordonné une enquête administrative. Matignon a annoncé jeudi que Sébastien Lecornu réunissait le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez et le garde des Sceaux ce matin. Gérald Darmanin qui s’est dit « terrifié » par un tel « dysfonctionnement ».

Les critiques s’intensifient sur les éventuelles failles judiciaires dans cette affaire.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a accusé jeudi soir l’Etat qui a « lourdement failli », avant d’affirmer que « le peuple français exige des comptes », dans un message sur son compte X.

La patronne des Ecologistes Marine Tondelier a dénoncé jeudi sur X une affaire « symbole d’un système politico-judiciaire incapable de gérer le sujet des violences sexistes et sexuelles ».

« Par manque de moyens, mais pas seulement », a-t-elle ajouté, estimant « qu’on a laissé un pédocriminel en toute liberté, malgré les alertes ».

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a dit jeudi « partage (r) l’indignation de tous les Français » sur les dysfonctionnements des enquêtes autour de l’homme soupçonné de l’enlèvement de Lyhanna et a plaidé pour « continuer à augmenter les moyens de la justice ».

Le Premier ministre devait initialement se rendre vendredi dans une prison ultra-sécurisée de Vendin-Le-Vieil (Pas-de-Calais) où sont incarcérés les narcotrafiquants les plus dangereux.

Il devait présenter à cette occasion face à la presse un « plan » marquant une « nouvelle phase » de l’action publique face à la menace. Un déplacement reporté « à une date ultérieure », a fait savoir Matignon.

(Avec AFP)

Partager cet article

Dans la même thématique

Xenia
8min

Société

Titre de séjour de Xenia Fedorova : attribution, renouvellement, retrait… quelles règles pour la carte de résident de longue durée ?

Alors que la chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova, ancienne patronne de RT France, est devenue incontournable sur les chaînes du groupe Bolloré, les conditions d’octroi de sa carte de résident en 2024 interrogent. Face aux soupçons de passe-droit, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, réfute toute ingérence politique et invoque une procédure administrative classique.

Le

Lyhanna : réunion de crise à Matignon, la justice sous le feu des critiques
3min

Société

Patrick Bruel : « Les conditions sont-elles réunies pour qu’il se produise sur scène ? » interroge Aurore Bergé

Invitée de notre matinale, la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes a estimé qu’il était de la responsabilité de Patrick Bruel de continuer à se produire ou non, alors que le chanteur est visé par de nombreuses accusations de violences sexuelles. « La décision lui revient, pas à une ministre », a-t-elle résumé.

Le

Lyhanna : réunion de crise à Matignon, la justice sous le feu des critiques
3min

Société

Périscolaire : Aurore Bergé plaide pour « une liste noire générale » pour garantir que des agresseurs ne soient pas embauchés

Invitée de notre matinale, la ministre de l’Egalité est revenue sur les annonces du gouvernement pour protéger les enfants des violences qu’ils subissent dans le périscolaire, avec notamment la mise en place d’une « liste noire » pour empêcher le recrutement d’agresseurs et le renforcement des « contrôles d’honorabilité. »

Le