Lyhanna : réunion de crise à Matignon, la justice sous le feu des critiques

Un corps, « porteur de vêtements similaires » à ceux de l’enfant enlevée dans le Gers a été retrouvé jeudi, selon le parquet, alors que le fonctionnement de la justice est mis en cause dans cette affaire.

Le principal suspect, un homme de 41 ans, père de deux enfants, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il avait été visé par plusieurs signalements et plaintes depuis 2017, notamment pour viol sur mineur.

Le gouvernement a ordonné une enquête administrative. Matignon a annoncé jeudi que Sébastien Lecornu réunissait le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez et le garde des Sceaux ce matin. Gérald Darmanin qui s’est dit « terrifié » par un tel « dysfonctionnement ».

Les critiques s’intensifient sur les éventuelles failles judiciaires dans cette affaire.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a accusé jeudi soir l’Etat qui a « lourdement failli », avant d’affirmer que « le peuple français exige des comptes », dans un message sur son compte X.